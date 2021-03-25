Кемеровчане возложили цветы к памятному камню на месте ТЦ "Зимняя вишня"

Кемеровский митрополит отслужил панихиду по жертвам пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Горожане вспомнили погибших и возложили цветы в Парке Ангелов.

Кемеровский митрополит отслужил панихиду по жертвам пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Горожане вспомнили погибших и возложили цветы в Парке Ангелов.

Жители Кузбасса почтили память жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Люди возложили цветы и игрушки к памятному камню в Парке Ангелов, который был построен на месте комплекса. Среди скорбящих присутствовал нынешний губернатор региона Сергей Цивилев.

Также у часовни иконы Божией Матери митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх вместе с родными и близкими погибших отслужили заупокойную панихиду.

Смертельный пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. ЧП унесло жизни 60 человек, из которых 37 — дети