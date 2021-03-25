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20:08   25 Марта 2021
Политика

Лукьянов получил должность посла России в Белоруссии

Лукьянов получил должность посла России в Белоруссии

Российский дипломат Евгений Лукьянов назначен на должность посла в Белоруссии. Об этом говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Лукьянов с 2016 года занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Латвии. Ранее он работал заместителем секретаря Совета безопасности РФ и занимался международными вопросами.

Евгений Лукьянов в 1974 году получил диплом Ленинградского государственного университета по специальности "Английский язык и литература". После вуза он занимался переводами на оборонном предприятии НИИ "Импульс".

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#белоруссия #посол #лукьянов

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