Лукьянов получил должность посла России в Белоруссии

Российский дипломат Евгений Лукьянов назначен на должность посла в Белоруссии. Об этом говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Российский дипломат Евгений Лукьянов назначен на должность посла в Белоруссии. Об этом говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Лукьянов с 2016 года занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Латвии. Ранее он работал заместителем секретаря Совета безопасности РФ и занимался международными вопросами.

Евгений Лукьянов в 1974 году получил диплом Ленинградского государственного университета по специальности "Английский язык и литература". После вуза он занимался переводами на оборонном предприятии НИИ "Импульс".