Фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы появилось в Сети

Голливудская звезда Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в новой биографической драме "Спенсер". Судя по снимкам со съемок, создатели сделали правильный выбор актрисы.

Голливудская звезда Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в новой биографической драме "Спенсер". Судя по снимкам со съемок, создатели сделали правильный выбор актрисы.

Первые фотографии Кристен Стюарт в образе Леди Ди появились еще в конце января. Тогда все, кто сомневался в выборе именно Стюарт на эту роли, были поражены сходством звезды с любимицей британского народа. Сама актриса рассказала, что тщательно подходила к этому перевоплощению: кроме внешнего облика, она тренировала нужный акцент и изучала историю королевской семьи.

That sapphire. Kristen Stewart in Pablo Larraín’s SPENCER. Coming this fall. pic.twitter.com/NdYm3EMhOc — NEON (@neonrated) March 25, 2021

По словам Кристен Стюарт, фильм покажет внутреннее состояние Леди Ди накануне одного из самых важных моментов в жизни — развода с принцем Чарльзом. Актриса признается, что роль очень сложная и требовала от нее буквально мыслить, как принцесса, переживая те же чувства и эмоции.

Съемки фильма в основном проходили в германии, но финальные сцены отснимут в Великобритании. Премьера драмы "Спенсер" запланирована на осень 2021 года, однако точной даты релиза пока нет.