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20:05   25 Марта 2021
Общество

Фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы появилось в Сети

Фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы появилось в Сети

Голливудская звезда Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в новой биографической драме "Спенсер". Судя по снимкам со съемок, создатели сделали правильный выбор актрисы.

Первые фотографии Кристен Стюарт в образе Леди Ди появились еще в конце января. Тогда все, кто сомневался в выборе именно Стюарт на эту роли, были поражены сходством звезды с любимицей британского народа. Сама актриса рассказала, что тщательно подходила к этому перевоплощению: кроме внешнего облика, она тренировала нужный акцент и изучала историю королевской семьи.

По словам Кристен Стюарт, фильм покажет внутреннее состояние Леди Ди накануне одного из самых важных моментов в жизни — развода с принцем Чарльзом. Актриса признается, что роль очень сложная и требовала от нее буквально мыслить, как принцесса, переживая те же чувства и эмоции.

Съемки фильма в основном проходили в германии, но финальные сцены отснимут в Великобритании. Премьера драмы "Спенсер" запланирована на осень 2021 года, однако точной даты релиза пока нет.

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