Фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы появилось в Сети

Голливудская звезда Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в новой биографической драме "Спенсер". Судя по снимкам со съемок, создатели сделали правильный выбор актрисы.

Первые фотографии Кристен Стюарт в образе Леди Ди появились еще в конце января. Тогда все, кто сомневался в выборе именно Стюарт на эту роли, были поражены сходством звезды с любимицей британского народа. Сама актриса рассказала, что тщательно подходила к этому перевоплощению: кроме внешнего облика, она тренировала нужный акцент и изучала историю королевской семьи.

