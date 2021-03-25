Мария Захарова оценила санкции Канады в отношении России

Россия будет жестко и последовательно отвечать на введенные Канадой ограничительные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия будет жестко и последовательно отвечать на введенные Канадой ограничительные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель российского дипведомства добавила, что ответные санкции РФ в отношении Канады последуют в ближайшее время.

"Мы открыты для честного взаимоуважительного диалога, но на враждебные действия и персональные санкции будем отвечать жестко и последовательно", — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.

Ранее стало известно, что власти Канады ввели пакет ограничительных мер против девяти российских граждан за якобы нарушение прав человека.