20:04 25 Марта 2021Политика
Мария Захарова оценила санкции Канады в отношении России
Россия будет жестко и последовательно отвечать на введенные Канадой ограничительные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Россия будет жестко и последовательно отвечать на введенные Канадой ограничительные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель российского дипведомства добавила, что ответные санкции РФ в отношении Канады последуют в ближайшее время.
"Мы открыты для честного взаимоуважительного диалога, но на враждебные действия и персональные санкции будем отвечать жестко и последовательно", — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.
Ранее стало известно, что власти Канады ввели пакет ограничительных мер против девяти российских граждан за якобы нарушение прав человека.