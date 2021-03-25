Суд арестовал мэра Майкопа Гетманова до 23 мая

Майкопский суд избрал меру пресечения для главы местной администрации Андрея Гетманова в виде заключения в СИЗО.

Майкопский суд избрал меру пресечения для главы местной администрации Андрея Гетманова в виде заключения в СИЗО.

Виновник события проходит в качестве главного фигуранта по делу по факту вымогательства. По версии следствия, в мае 2018 года Гетманов пригласил к себе местного бизнесмена, занимающегося выращиванием и реализацией сельхозпродукции. Бывший мэр потребовал от мужчины обменяться земельными участками, но его собеседник отказался из-за заниженной стоимости сделки, сообщает Федеральное агентство новостей.

Тогда виновник события стал угрожать своему знакомому физической расправой. Из-за чего тот согласился на сделку.

Бывшего заместителя главы администрации столицы Михаила Галушко также приговорили к лишению свободы на 12 лет в колонии строгого режима из-за взяток. Он требовал от руководителей местных частных компаний средства на решение проблем в приеме и оплате услуг по муниципальным контрактам.