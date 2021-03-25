Гордон закипел от возмущения в прямом эфире из-за серых схем с вакциной «Ковишилд»

Украинский министр здравоохранения Максим Степанов должен понять, что деньги, которые он потратил на закупку индийской вакцины Covishield – это деньги налогоплательщиков, поэтому он просто не может скрывать, сколько он заплатил.

Украинский министр здравоохранения Максим Степанов должен понять, что деньги, которые он потратил на закупку индийской вакцины Covishield – это деньги налогоплательщиков, поэтому он просто не может скрывать, сколько он заплатил.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» с возмущением заявил украинский журналист пропагандистского толка Дмитрий Гордон, по словам которого, возможно, причина такой скрытности Степанова кроется в том, что министр получил от индийского производителя откат, а украинцев он просто держит за идиотов.

По словам журналиста, он вообще не понимает, почему Украина до сих не получила хороших вакцин от коронавируса, и почему глава Минздрава до сих пор не отчитался, сколько денег налогоплательщиков он потратил на индийскую вакцину.

«Сколько потрачено денег налогоплательщиков на вакцину, которую он припер из Индии? Я не говорю "привез" – припер, — разгорячился Гордон. — Вообще, кто он такой? Он понимает, что это – наши деньги, налогоплательщиков? Это мы платим, чтобы удерживать – и правительство, и министра. Он говорит, это важная государственная тайна. Ничего себе! "Это важная государственная тайна". А у меня вопрос – может, там откаты?».

Все украинские чиновники, по словам Гордона, должны понят, что их содержат украинцы. А раз народ их содержит, то он с них и спрашивает. Если кто-то назвался министром, это не дает ему права уходить от ответов на вопросы, скрываясь за словами «важная государственная тайна».

«Я просто киплю от возмущения. Он что, за идиотов нас всех считает? И почему все молчат? Я не понимаю», – негодующе добавил журналист.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не имеет право разглашать информацию о том, какая сумма была потрачена на приобретение индийской вакцины Covishield от коронавируса, так как связан требованием компании-поставщика.

«Если бы они нам дали разрешение – мы бы об этом сказали. Нам нечего скрывать. Просто, дело в том, что производители продают свои вакцины разным странам по разным ценам. Это зависит от огромного количества факторов: сроки поставки, объемы, — объяснил глава Минздрава.

Также Степанов добавил, что работа с иностранной компанией всегда начинается с заключения договора о конфиденциальности. Поставщик, по его словам, даже требовал, чтобы украинская сторона не разглашала сам факт проведения переговоров о покупке вакцины до того момента, пока не будет заключен контракт. И если эти условия нарушить, то индийский поставщик может ввести против Украины жесткие штрафные санкции, заключил министр.