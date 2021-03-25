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19:53   25 Марта 2021
Происшествия

СК проверяет новосибирского депутата по факту махинаций с землей на 4,5 млн рублей

СК проверяет новосибирского депутата по факту махинаций с землей на 4,5 млн рублей

Следственный комитет ведет проверку по факту мошенничества в особо крупном размере. Подозреваемым стал депутат Заксобрания региона Александр Барсуков.

По версии следствия, Барсуков, будучи гендиректором компании "Новосибирскагропромдорстрой", обманным путем присвоил 45 земельных участков на сумму 4,5 млн рублей. Преступление было совершено в период с 2009 по 2012 годы.

В результате мошеннических действий участки позже продали по рыночной цене. За счет средств из госбюджета на них провели водопровод и газопровод, проложили автомобильные дороги, а стоимость земли выросла в несколько раз.

Силовики нашли около 500 млн рублей в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщал сайт 360tv.ru. Бывший чиновник задержан, ему предъявлены обвинения во взятках.

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#новосибирск #земля #барсуков

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