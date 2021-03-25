Минцифры РФ может отказать Facebook, YouTube, Instagram и Google в равном доступе

Член Общественного совета при Минцифры РФ, гендиректор ФАН Евгений Зубарев предложил отказаться от принципа равного доступа к медиасреде и интернету.

Член Общественного совета при Минцифры РФ, гендиректор ФАН Евгений Зубарев предложил отказаться от принципа равного доступа к медиасреде и интернету.

Речь идет об одной из целей Минцифры РФ. Равный доступ к услугам связи и интернету, а также к медиасреде подрывают основы информационной безопасности российского государства, отметил гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

"Потому что позволяют западным интернет-монополистам, таким как Facebook, YouTube, Instagram или Google, занимать доминирующие позиции в российской медиасфере. При этом они не платят налоги, не исполняют законы РФ и занимаются прямой политической цензурой, пессимизируя патриотические СМИ и, напротив, продвигая на своих площадках антироссийские порталы", — отметил он.

В результате Россия проигрывает в "информационной войне западным пропагандистам", заявил Зубарев. На Западе нет ничего подобного "равному доступу к услугам связи, интернету и медиасреде". Российские СМИ и платформы там дискриминируются. Власти РФ готовы решить озвученную проблему, заявила замминистра Минцифры РФ Белла Черкесова. В ведомстве ждут конкретных предложений о запуске механизмов для противодействия западным монополистам.