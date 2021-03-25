Стали известны результаты социологического исследования ФЗНЦ в Чаде

Российский исследователь, социолог, директор Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей поделился результатами социологического исследования в Чаде.

Российский исследователь, социолог, директор Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей поделился результатами социологического исследования в Чаде.

Опрос проводился среди жителей республики накануне президентских выборов. Согласно результатам исследования, действующий глава Чада Идрис Деби имеет все шансы на переизбрание. Подробнее об итогах соцопроса рассказывается в материале Федерального агентства новостей.

"Первое, что мне очевидно — нынешний глава страны Идрис Деби имеет все шансы выиграть в первом туре президентской гонки, которая пройдет 11 апреля. Деби у власти более 30 лет, и его поддерживают 50,4% опрошенных", — сообщил российский исследователь в Telegram-канале.

Максим Шугалей подметил, что 29% респондентов не захотели предать огласке политические предпочтения. Часто голоса тех избирателей, которые не определились с выбором, затем достаются лидирующему в голосовании кандидату. Ученый сказал, что внутриполитическая ситуация в Чаде нестабильная из-за сильного влияния Франции и США.

Недавно Шугалей посетил Судан, сообщает сайт 360tv.ru