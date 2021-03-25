Испанца с топором поймали на границе с Калининградской областью

Пограничники увидели мужчину, который направлялся в их сторону из леса. Задержанным оказался 42-летний гражданин Испании, который хотел "посмотреть мир".

Пограничники увидели мужчину, который направлялся в их сторону из леса. Задержанным оказался 42-летний гражданин Испании, который хотел "посмотреть мир".

Мужчина при виде оружия развернулся и начал удаляться вглубь леса. При задержании в его рюкзаке нашли пневматическое ружье, два охотничьих ножа, топор, портативный радиоприемник, ноутбук, флеш-карту, мобильный телефон, палатку, спальный мешок и личные вещи.

Мужчина рассказал, что путешествует по миру и так хотел увидеть Россию, что решился на переход из Германии в Польшу и до границы с Россией через заснеженный лес. Уточняется, что 42-летнему путешественнику объяснили правила пересечения международных границ и депортировали на родину.