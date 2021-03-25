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19:04   25 Марта 2021
Происшествия

Депутат Галямина лишилась мандата из-за неоднократных нарушений правил о митингах

Депутат Галямина лишилась мандата из-за неоднократных нарушений правил о митингах

Неоднократные нарушения правил о проведении массовых акций привели к лишению мандата депутата Тимирязевского округа Юлии Галяминой.

Совет муниципальных депутатов Тимирязевского округа досрочно прекратил полномочия Юлии Галяминой. Само заседание прошло без ее участия. Вход на территорию управы был закрыт на замок.

Ранее Галямина призывала прийти на заседание всех своих избирателей и сторонников.

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#суд #митинг #депутат #галямина

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