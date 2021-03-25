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18:58   25 Марта 2021
Политика

Владимир Путин сменил полномочного российского посла во Вьетнаме

Владимир Путин сменил полномочного российского посла во Вьетнаме

Президент РФ Владимир Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла в Ханое. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Новая должность досталась заместителю директора третьего департамента Азии МИД России Геннадию Бездетко. Он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Предшественник Бездетко Константин Внуков другим указом освобожден от занимаемой должности. Он работал на этом посту с конца 2014 года.

Путин ранее назначил глав прокуратуры в Мурманской, Нижегородской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

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#путин #посол #вьетнам

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