Владимир Путин сменил полномочного российского посла во Вьетнаме

Президент РФ Владимир Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла в Ханое. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла в Ханое. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Новая должность досталась заместителю директора третьего департамента Азии МИД России Геннадию Бездетко. Он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Предшественник Бездетко Константин Внуков другим указом освобожден от занимаемой должности. Он работал на этом посту с конца 2014 года.

Путин ранее назначил глав прокуратуры в Мурманской, Нижегородской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.