Соловьев указал на причины, из-за которых США готовят сценарий войны с РФ

Судя по структуре военного бюджета Соединенных Штатов Америки, Вашингтон собирается силовым путем уничтожать Россию.

С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил российский теле и радиоведущий Владимир Соловьев.

«Есть классическое американское выражение: "Put your money where your mouth is" – "языком болтаешь, деньги ложи". Поэтому достаточно посмотреть на бюджет США, на что они расходуют средства, чтобы понимать, что они готовят, это очевидно бюджет, агрессивных военных действий», — объяснил журналист свою мысль.