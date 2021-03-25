Соловьев указал на причины, из-за которых США готовят сценарий войны с РФ

Судя по структуре военного бюджета Соединенных Штатов Америки, Вашингтон собирается силовым путем уничтожать Россию.

Судя по структуре военного бюджета Соединенных Штатов Америки, Вашингтон собирается силовым путем уничтожать Россию.

С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил российский теле и радиоведущий Владимир Соловьев.

«Есть классическое американское выражение: "Put your money where your mouth is" – "языком болтаешь, деньги ложи". Поэтому достаточно посмотреть на бюджет США, на что они расходуют средства, чтобы понимать, что они готовят, это очевидно бюджет, агрессивных военных действий», — объяснил журналист свою мысль.

Американский военный бюджет направлен на развал России, на проведение спецопераций против нее. А также он направлен на проведение войн в киберпространстве, о которых американцы так часто говоря. При этом у Соединенных Штатов уже есть кибервойска – они представляют собой один из отдельных родов войск и предназначены для проведения спецопераций военного уровня, напомнил Соловьев.

«Одна из претензий к России звучит так: «Как Россия посмела в своей Военной доктрине прописать – в случае неядерной угрозы существования нашей страны, мы можем применить ядерное оружие». Это их взбесило больше всего», — добавил телеведущий.

Напомним, новые положения военной доктрины РФ в 2019 году озвучил российский президент Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному собранию. В частности, глава государства отметило, что Россия, согласно своему новому подходу к вопросам стратегической обороны, может использовать ядерное оружие в ответ на угрозу использования неядерного оружия, в том случае, если это оружие достаточно мощное, чтобы нанести стране непоправимый вред. Кроме того, Путин заявил, что Россия в ответ на угрозу нанесения военного удара может нанести встречный удар, при чем не только по непосредственным источникам угрозы, но и по центрам принятия решения.