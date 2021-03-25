Кравчук озвучил условие встречи лидеров "нормандской четверки"

Разговоры о встрече лидеров "нормандской четверки" не имеют смысла до согласования нового плана действий по Донбассу. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Разговоры о встрече лидеров "нормандской четверки" не имеют смысла до согласования нового плана действий по Донбассу. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Речь идет о вопросе организации переговоров лидеров России, Украины, Германии и Франции. Кравчук ранее предположил, что такая встреча может пройти в апреле.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале марта сообщил о подготовке саммита в "нормандском формате". Он также выразил готовность встретиться с каждым лидером трех стран, если мероприятие не состоится.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что лучшей подготовкой к переговорам Москвы и Киева стало бы выполнение достигнутых договоренностей по Донбассу со стороны Украины.