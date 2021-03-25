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18:37   25 Марта 2021
Происшествия

Суд поместил под стражу управляющего ярославским отделением ВТБ Гофтмана

Суд поместил под стражу управляющего ярославским отделением ВТБ Гофтмана

Кировский суд Ярославля арестовал главу регионального отделения банка ВТБ Илью Гофтмана по делу о превышении полномочий.

Фигурант останется в изоляторе до 22 мая 2021 года. Правоохранители задержали банкира в столице региона в марте. Против него уже возбудили уголовные дела по ст. 183 УК РФ "Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, без согласия их владельца" и по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", передает пресс-служба инстанции.

Руководство банка уже выступило с сообщением о том, что оно готово сотрудничать с правоохранителями во время расследования дела, и отказалось комментировать события в дальнейшем.

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#арест #банк #ярославль

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