Суд поместил под стражу управляющего ярославским отделением ВТБ Гофтмана

Кировский суд Ярославля арестовал главу регионального отделения банка ВТБ Илью Гофтмана по делу о превышении полномочий.

Кировский суд Ярославля арестовал главу регионального отделения банка ВТБ Илью Гофтмана по делу о превышении полномочий.

Фигурант останется в изоляторе до 22 мая 2021 года. Правоохранители задержали банкира в столице региона в марте. Против него уже возбудили уголовные дела по ст. 183 УК РФ "Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, без согласия их владельца" и по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", передает пресс-служба инстанции.

Руководство банка уже выступило с сообщением о том, что оно готово сотрудничать с правоохранителями во время расследования дела, и отказалось комментировать события в дальнейшем.