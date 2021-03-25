Юный саратовский спортсмен найден мертвым в ванной

Житель Вольска нашел в ванной комнате тело своего несовершеннолетнего сына. По предварительным данным, подросток совершил самоубийство.

Житель Вольска нашел в ванной комнате тело своего несовершеннолетнего сына. По предварительным данным, подросток совершил самоубийство.

Молодой человек был выдающимся баскетболистом, недавно он вернулся с соревнований с победным трофеем. Следствие предполагает, что юноша наложил на себя руки.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить обстоятельства и причины смерти несовершеннолетнего. Его родственники и друзья утверждают, что в последнее время 14-летнего школьника ничто не беспокоило.

Ученика воспитывал отец, поскольку его мать умерла около десяти лет назад. В ходе расследования дела будет принято процессуальное решение.