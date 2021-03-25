Мир рискует остаться без туалетной бумаги — Bloomberg

Миру угрожает дефицит туалетной бумаги из-за нехватки судов для доставки целлюлозы.

Миру угрожает дефицит туалетной бумаги, сообщает Bloomberg. Все из-за нехватки судов для доставки целлюлозы из Южной Америки — главного поставщика сырья из твердых пород деревьев. Это может означать трудности для производителей так необходимых человечеству рулонов, предупредила бразильская компания Suzano Papel e Celulose.

Предприятие использует для перевозки сырья балкеры — специальные суда для транспортировки неупакованных сыпучих грузов. Спрос на них в последнее время очень вырос, как и спрос на туалетную бумагу, панически скупаемую в США из-за пандемии.

Но из-за нехватки балкеров у компаний, поставляющих производителям целлюлозу, возникают логистические проблемы. Сбои в торговле могут в конечном итоге повлиять на поставки туалетной бумаги, если производители не будут иметь достаточных запасов уже готового товара для реализации в магазинах, утверждает Bloomberg.

В Suzano Papel e Celulose очень обеспокоены риском уменьшения экспорта в марте. Поставщики (причем не только туалетной бумаги) вынуждены конкурировать за грузовые суда.

«Все южноамериканские предприятия, которые экспортируют через балкеры, столкнулись с рисками», — отметил исполнительный директор компании Вальтер Шалка.

Перебои на рынке грузоперевозок наносят серьезный ущерб мировой торговле, особенно продовольствию и сельскому хозяйству. Движение в портах затруднено, стоимость транспортировки возросла, а поставки замедлились. Американское издание Bloomberg обвиняет в «контейнерном кризисе» Китай и утверждает, что там суда-балкеры пользуются «огромным спросом».

Ранее острая нехватка туалетной бумаги в США уже наблюдалась в ноябре 2020 года. О причинах «бумажной паники» читайте в нашей статье.