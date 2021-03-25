МИД РФ назвал Киев виновным в деградации отношений с Москвой

Отношения между Россией и Украиной после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского не получили развития.

Отношения между Россией и Украиной после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского не получили развития.

Об этом говорится в распространенном Министерством иностранных дел России обзоре внешнеполитической и дипломатической деятельности РФ в 2020 году. По мнению российских дипломатов, отношения России и Украины продолжают деградировать.

"Наметившиеся после встречи президентов двух стран на полях саммита "нормандского формата" в Париже 9 декабря 2019 года подвижки в решении ряда двусторонних проблем не получили развития. Власти в Киеве продолжали линию на конфронтацию, сознательно разрушая еще сохраняющиеся связи с Россией", — говорится в документе ведомства.

МИД РФ отметил, что товарооборот между государствами по сравнению с 2019 годом сократился на 13,4% и составил 9,9 млрд долларов.