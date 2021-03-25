Рязанский назвал условие для индексации пенсий работающим пенсионерам

Ранее Госдума РФ отклонила три проекта, которыми предлагалось вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. По словам Валерия Рязанского, документы были внесены поспешно.

Госдума РФ отклонила сразу три законопроекта от оппозиционных партий о том, чтобы вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Соответствующее решение нижняя палата парламента приняла на пленарном заседании в среду, 24 марта.

Сенатор от Курской области, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заверил, что обе палаты парламента осознают всю необходимость возвращения этой индексации. Однако решение требует детального рассмотрения, добавил гость, выступая на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот».

«Госдума отклонила законопроекты не потому, что выступает против решения этого вопроса. Есть единодушие с той точки зрения, что индексация требуется, что она справедлива. Это поручение находится в стадии выполнения. Сегодня вопрос не согласован только в объемах. Всех ли категорий работающих пенсионеров это коснется или это будет выработано в зависимости от объемов заработков?» — задался вопросом сенатор.

Рязанский добавил, что вопрос находится на особом контроле у президента России Владимира Путина.

«Я хочу обнадежить пенсионеров, президент вопрос с контроля не снял. Каким образом это будет сделано — надо потерпеть. Сумма на это выделяется серьезная из бюджета. Вопрос требует согласованности во всех органах власти. Законопроекты были внесены поспешно, хотя было понятно, что они будут отклонены. Поэтому надо ждать решения», — призвал сенатор.

Закон об отмене перерасчета выплат работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации неоднократно предлагалось вернуть эту индексацию. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было из-за отсутствия необходимых средств. В 2020 году экс-глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на эту процедуру необходимо 368 млрд рублей.

В том же году в нижнюю палату парламента поступило три инициативы от члена Совета Федерации от КПРФ Василия Иконникова, парламентариев от ЛДПР и депутатов от «Справедливой России». Впрочем, правительство не поддержало ни один из законопроектов, поскольку все они потребуют дополнительных расходов за счет средств бюджета ПФР.