Сенатор Рязанский нашел плюсы в запрете пополнять анонимные кошельки наличными

С 1 апреля в России можно будет пополнять анонимные электронные кошельки WebMoney, PayPal и VK Pay только с привязанного банковского счета.

Сенатор от Курской области, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский положительно отреагировал на запрет пополнять анонимные электронные кошельки наличными. По словам политика, когда речь идет о деньгах и социальных сетях, важна открытость. Об этом он рассказал на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в четверг, 25 марта.

Соответствующее требование вступает в силу с 1 апреля текущего года. Речь пойдет о таких электронных кошельках, как WebMoney, PayPal и VK Pay. Их пополнять можно будет только с привязанного банковского счета.

Рязанский выразил мнение, что к инициативе положительно отнесутся и его избиратели в Курской области. Политик убежден, что народ не любит ту информацию, которая не подкреплена источником.

«Народ, живущий в небольших городах, очень простой. Простые люди выступают за то, чтобы выходящая информация была подкреплена авторством. Мы стараемся в законодательной работе, наоборот, говорить о том, кто внес ту или иную поправку. Глубина проработки вопросов часто зависит от того, насколько законотворец знает тему. Я за открытость, тем более, когда речь идет о деньгах и сетях», — заявил Рязанский.

Ранее сенатор рассказал, какие льготы в России продолжат действовать после 1 апреля.