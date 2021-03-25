Поднимавшие подлодку "Курск" спасатели попытаются снять с мели контейнеровоз Ever Given

Суэцкий канал оказался полностью заблокированным для судоходства. Его перекрыл севший на мель контейнеровоз Ever Given.

Суэцкий канал оказался полностью заблокированным для судоходства. Его перекрыл севший на мель контейнеровоз Ever Given.

Ситуация в районе водной артерии осложняется с каждым часов. Блокировка канала привела к настоящей пробке. Почти за двое суток там скопилось около 200 судов, сообщало EADaily.

Владелец Ever Given обратился за помощью к сотрудникам подразделения SMIT Salvage, чья команда участвовала в операции по подъему затонувшей субмарины "Курск". Пока почти с десяток буксиров не могут снять контейнеровоз с мели.