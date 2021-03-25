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17:46   25 Марта 2021
Происшествия

Поднимавшие подлодку "Курск" спасатели попытаются снять с мели контейнеровоз Ever Given

Поднимавшие подлодку "Курск" спасатели попытаются снять с мели контейнеровоз Ever Given

Суэцкий канал оказался полностью заблокированным для судоходства. Его перекрыл севший на мель контейнеровоз Ever Given.

Ситуация в районе водной артерии осложняется с каждым часов. Блокировка канала привела к настоящей пробке. Почти за двое суток там скопилось около 200 судов, сообщало EADaily.

Владелец Ever Given обратился за помощью к сотрудникам подразделения SMIT Salvage, чья команда участвовала в операции по подъему затонувшей субмарины "Курск". Пока почти с десяток буксиров не могут снять контейнеровоз с мели.

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#курск #мель #контейнеровоз

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