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17:45   25 Марта 2021
Происшествия

Житель Ленобласти лишился пальцев, разбирая боеприпасы времен ВОВ

Житель Ленобласти лишился пальцев, разбирая боеприпасы времен ВОВ

Копатель хотел разобрать найденные им боеприпасы времен Великой Отечественной войны и подорвался. Мужчину срочно госпитализировали.

Происшествие случилось в одной из квартир поселка Павлово в Кировском районе Ленинградской области. Местный житель решил разобрать патроны, но в какой-то момент они взорвались прямо у него в руках. В результате случившегося пострадавшему оторвало пальцы.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, они отвезли пациента в больницу. По имеющимся данным, вследствие инцидента дом не был поврежден. Пока официальных подтверждений данной информации не поступало.

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#вов #ленинградская область #травмы

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