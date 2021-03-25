Житель Ленобласти лишился пальцев, разбирая боеприпасы времен ВОВ

Копатель хотел разобрать найденные им боеприпасы времен Великой Отечественной войны и подорвался. Мужчину срочно госпитализировали.

Копатель хотел разобрать найденные им боеприпасы времен Великой Отечественной войны и подорвался. Мужчину срочно госпитализировали.

Происшествие случилось в одной из квартир поселка Павлово в Кировском районе Ленинградской области. Местный житель решил разобрать патроны, но в какой-то момент они взорвались прямо у него в руках. В результате случившегося пострадавшему оторвало пальцы.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, они отвезли пациента в больницу. По имеющимся данным, вследствие инцидента дом не был поврежден. Пока официальных подтверждений данной информации не поступало.