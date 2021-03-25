Москвичей попросили не игнорировать прививочную кампанию от COVID-19

Пользуясь случаем, я бы попросил москвичей не игнорировать возможность пройти вакцинацию от коронавируса, обратился к жителям столицы мэр Сергей Собянин.

Пользуясь случаем, я бы попросил москвичей не игнорировать возможность пройти вакцинацию от коронавируса, обратился к жителям столицы мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что особенно рекомендовал бы не пренебрегать прививкой горожанам старшего поколения. По словам градоначальника, "первоклассная вакцина" поможет защитить здоровье от инфекции.

По последним данным, в Москве насчитывается 1 017 309 случаев COVID-19, из которых 1787 выявлены в минувшие сутки. Справиться с инфекцией смогли 937 122 заразившихся, 16 337 скончались. В настоящее время болеют 63 850 человек.