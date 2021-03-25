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17:37   25 Марта 2021
Происшествия

Суд оправдал адвокатов бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева

Суд оправдал адвокатов бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева

Центральный райсуд оправдал двух адвокатов. которые защищали интересы экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева в Тверском суде Москвы. Их обвиняли в воспрепятствовании правосудию.

Обвинение во вмешательстве в деятельность юридической инстанции им предъявили еще летом 2020 года. Следствие полагало, что юристы пытались угрозами и обманом повлиять на представителя потерпевшего, чьи показания изобличали фигурантов дела.

Пушкарева признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, передает kp.ru. Бывший глава города получил 15 лет колонии строгого режима. Кроме того, его приговорили к штрафу в 500 млн рублей.

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#суд #юристы #пушкарев

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