Суд оправдал адвокатов бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева

Центральный райсуд оправдал двух адвокатов. которые защищали интересы экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева в Тверском суде Москвы. Их обвиняли в воспрепятствовании правосудию.

Центральный райсуд оправдал двух адвокатов. которые защищали интересы экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева в Тверском суде Москвы. Их обвиняли в воспрепятствовании правосудию.

Обвинение во вмешательстве в деятельность юридической инстанции им предъявили еще летом 2020 года. Следствие полагало, что юристы пытались угрозами и обманом повлиять на представителя потерпевшего, чьи показания изобличали фигурантов дела.

Пушкарева признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, передает kp.ru. Бывший глава города получил 15 лет колонии строгого режима. Кроме того, его приговорили к штрафу в 500 млн рублей.