Рязанский перечислил льготы, которые будут действовать в РФ после 1 апреля

В России с апреля прекратит действовать часть льгот, введенная из-за пандемии коронавируса. Сенатор Валерий Рязанский рассказал, какие меры поддержки станут постоянными.

Сенатор от Курской области, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что с 1 апреля 2021 года все социальные выплаты, которые должны были быть проиндексированы, будут скорректированы, как и планировалось. Отменены будут только льготы, введенные на время борьбы с пандемией. Об этом он рассказал на пресс-конференции «Льготы и социальная политика», проводимой Медиагруппой «Патриот».

«Ничего страшного с 1 апреля не произойдет. Все, что должно быть проиндексировано, будет проиндексировано», — заверил гость онлайн-эфира.

По словам Рязанского, индексация коснется, в том числе, той категории людей, которая получает социальные пенсии. Таковых в России чуть больше 3,5 млн.

«Для них будет такая же индексация предусмотрена, как и для других категорий пенсионеров. Просто объем индексации у них несколько ниже — порядка 4-х с небольшим процента, в отличие от трудовых», — объяснил Рязанский.

Отмена коснется только тех льгот, которые были введены в качестве мер поддержки на время пандемии коронавируса, например, разовых выплат самозанятым.

«Системных льгот это не касается», — констатировал участник пресс-конференции.

При этом часть временных мер поддержки российские власти планируют закрепить на постоянной основе, в частности, помощь семьям с детьми, материнский капитал и многое другое.

«Вышел специальный закон, который регулирует систему поддержки семей с детьми. Согласно нему, доходы семьи будут доведены до прожиточного минимума, исходя из расчета на каждого ее члена. Также выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет — все это введено в законодательство. Я просто не смогу даже перечислить полный набор льгот, он очень большой», — заметил Рязанский.

Ранее стало известно, какие из положений, введенных на период коронавируса, прекратят действовать в России с 1 апреля. Так, у россиян больше не будет возможности получить «новогодние» единовременные социальные выплаты на детей в размере 5 тыс. руб. Эти меры предусмотрены декабрьским указом президента.

Также с 1 апреля власти отменят действие прошлогоднего постановления, которое позволяет гражданам старше 65 лет в особом порядке оформлять листы нетрудоспособности, а именно формировать больничный сразу на 14 дней в электронном виде.

Кроме того, перестанет действовать временный порядок регистрации безработных граждан через порталы госуслуг и «Работа в России».

31 марта будет отменен эксперимент по переводу кадровых документов в электронный формат, начатый в апреле прошлого года .