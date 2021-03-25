Вильфанд рассказал о сюрпризах погоды в европейской части России

По словам главного метеоролога страны, в европейскую часть России пришла синоптическая весна. На севере будет аномально тепло.

В последние дни марта как на севере, так и на юге всей европейской части России установится практически одинаковая погода. Об этом «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге циклоническая активность, поэтому там даже в Краснодарском крае дожди со снегом. Температуры такие же, как в центре Европейской России и на севере. <...> Полная уравниловка», – сказал Вильфанд.

По словам главного метеоролога страны, температура воздуха в ближайшие пять дней будет держаться на отметке в среднем от шести до восьми градусов. Такой показатель считается аномальным для Карелии, Мурманской области и в целом Северо-Запада, говорит синоптик. В этих регионах в конце марта обычно на шесть градусов холоднее.

Между тем ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «РИА Новости» о том, что синоптическая весна будет господствовать в европейской части страны до середины мая.