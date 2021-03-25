Сатановский рассказал, по какой классической схеме Запад «обувает» Россию

Раз уж во взаимоотношениях России и Запада все пошло так, как пошло, Москве остается только никому не верить, ни о чем не просить и ни на что не жаловаться, но при этом барахтаться, выгребать и расхлебывать все это до конца времен.

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Раз уж во взаимоотношениях России и Запада все пошло так, как пошло, Москве остается только никому не верить, ни о чем не просить и ни на что не жаловаться, но при этом барахтаться, выгребать и расхлебывать все это до конца времен.

Об этом, комментируя последние внешнеполитические события, в личном Telegram-канале пишет российский политолог Евгений Сатановский, отмечая, что чиновники из США, Великобритании и Евросоюза практически одновременно обрушились на Россию с очередным шквалом угроз.

«В ответ российские ответственные лица всех уровней сообщили о готовности к разрыву всех контрактов с Западом без предварительного уведомления, отключению России от системы SWIFT и о том, что отношения России с Западом разрушены по инициативе Запада и это ему просто так с рук не сойдет», — напоминает политолог.

Таким образом, по его словам, Запад дает понять, что будет конкретно гадить России, а та со своей стороны обеспечит ему вырванные годы и вдобавок будет отвечать по мере сил, где и когда сможет, если сможет.

При этом Сатановский отмечает, что это вполне классический расклад под названием «обуй лоха», в рамках которого «лоха» нужно включить в свои технологические цепочки, уболтать, купить его элиту и привязать к себе в чувствительных сферах. Все это Запад уже проделал с Россией, но на этом план «обувания» не заканчивается.

«Заставь его закрыть конкурентоспособные производства и возьми под контроль те, которые имеют стратегическое значение. Наполни его органы управления своими людьми. Включи его топ-менеджеров в свои советы директоров и правления, чтоб мотивация у них была на тебя работать, — перечисляет Сатановский. – И, если ерепенится, прижми, нагни, запугай санкциями или подкупи».

В то же время, по словам эксперта, изначально было ясно, как России действовать в ответ – коль скоро все пошло так, а никак иначе оно пойти и не могло, она не должна никому верить, ни о чем просить и не жаловаться. И главное, подчеркивает политолог, не надо было подпускать к власти ничтожных политиков, которые пробивались туда еще при советской власти, и тем более тех, кто всплыл потом.

«Теперь имеем то, что мы имеем, и кто, кроме самих себя, нам в этом виноват? Расхлёбывать теперь все это нам придётся до конца времен. А делать нечего. Барахтаться придется, выгребать…», — заключил Сатановский.

Напомним, на минувшей неделе президент США Джо Байден в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что считает российского лидера Владимира Путина убийцей, и добавил, что тому придется «ответить» за якобы совершенное «вмешательство в выборы». В ответ российский президент пожелал американскому коллеге здоровья, но добавил что Штатам придется смириться с тем, что Россия будет отстаивать свои интересы.