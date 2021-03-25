Путин назвал шикарной идею снять фильм о народном ополчении

Президент России Владимир Путин поддержал идею сценариста и режиссера Игоря Угольникова снять фильм о народном ополчении.

Президент России Владимир Путин поддержал идею сценариста и режиссера Игоря Угольникова снять фильм о народном ополчении.

Во время онлайн-встречи главы государства с лауреатами президентских премий для молодых деятелей культуры в области литературы и искусства прозвучало предложение. Сценарист Угольников выступил с идеей снять фильм с тематикой Великой Отечественной войны и народного ополчения 1941 года. Президент одобрил эту идею.

"Тема шикарная, нужная и для сегодняшних поколений, и для будущих. Я, со своей стороны, буду делать все для того, чтобы вас поддержать", — сказал Путин.

Глава компании "Студия Военфильм" заявил, что картина уже находится на начальном этапе разработки. Российский лидер выразил надежду, что новый проект будет ярким и востребованным, как и фильм о подольских курсантах.