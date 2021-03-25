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17:18   25 Марта 2021
Общество

Путин назвал шикарной идею снять фильм о народном ополчении

Путин назвал шикарной идею снять фильм о народном ополчении

Президент России Владимир Путин поддержал идею сценариста и режиссера Игоря Угольникова снять фильм о народном ополчении.

Во время онлайн-встречи главы государства с лауреатами президентских премий для молодых деятелей культуры в области литературы и искусства прозвучало предложение. Сценарист Угольников выступил с идеей снять фильм с тематикой Великой Отечественной войны и народного ополчения 1941 года. Президент одобрил эту идею.

"Тема шикарная, нужная и для сегодняшних поколений, и для будущих. Я, со своей стороны, буду делать все для того, чтобы вас поддержать", сказал Путин.

Глава компании "Студия Военфильм" заявил, что картина уже находится на начальном этапе разработки. Российский лидер выразил надежду, что новый проект будет ярким и востребованным, как и фильм о подольских курсантах.

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#путин #ополчение #фильм

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