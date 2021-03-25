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17:18   25 Марта 2021
Политика

Минская милиция стянула спецтехнику к резиденции президента Белоруссии

Минская милиция стянула спецтехнику к резиденции президента Белоруссии

Противники действующей власти Белоруссии намерены возобновить незаконные акции в Минске. К резиденции президента Александра Лукашенко стянули спецтехнику, в том числе водометы.

Власти Белоруссии не согласовали проведение мероприятия противников действующей власти ко "Дню воли" 25 марта. Причиной отказа послужило эпидемиологическая обстановка на фоне COVID-19 и отсутствие договора с милицией об охране общественного порядка.

По данным правоохранительных органов, противники действующей власти желают инициировать столкновение с силовиками. По это причине милиция призывают граждан республики не принимать участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

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#минск #белоруссия #лукашенко

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