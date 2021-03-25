Названы страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение 1 апреля

Начиная с 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с Германией, Сирией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Узбекистаном и Таджикистаном.

Начиная с 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с Германией, Сирией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Узбекистаном и Таджикистаном.

Информацией об этом поделились официальные представители федерального оперативного штаба по контролю эпидемиологической обстановки. В сообщении уточняется, что вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание, в ходе которого было принято решение об открытии авиасообщения с указанными странами. При принятии решения учитывалась ситуация с COVID-19 в государствах.

Начиная с 1 апреля регулярное авиасообщение будет возобновлено с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Перелеты за границу можно будет осуществить из Москвы, Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.