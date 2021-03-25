«Чумовой капитал» вместо ипотеки: молодые семьи Ямала получат 500 тысяч рублей на чум

Семьи коренных народов Ямала при рождении третьего ребенка получат «чумовой капитал», объявил губернатор ЯНАО.

Семьи коренных народов Ямала при рождении третьего ребенка получат «чумовой капитал» — полмиллиона рублей на собственный чум и нарты, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе. Выплаты начнутся с этого года.

При рождении первых детей молодые семьи, как правило, живут вместе с родителями, заявил губернатор. Но по мере увеличения семьи хотят жить отдельно, а традиционный кочевой уклад жизни не предусматривает ипотеку. Поэтому власти ЯНАО предложили особую форму «материнского капитала», учитывая нужды коренных северян.

«Предлагаю при рождении третьего ребенка выдавать "чумовой капитал": комплект всего необходимого для своего собственного национального жилища. Помощь получат семьи, где родился третий ребенок с начала этого года. Коренные народы Севера — это хранители нашей земли и ее устоев», — заявил губернатор ЯНАО 25 марта.

В комплект будут входить шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента для покрытия чума, печь, а также традиционный транспорт — две нарты. Стоимость такого комплекта превышает полмиллиона рублей, отметил Артюхов.

Кроме того, чиновник подчеркнул важность восстановления биоресурсов: расширив действующий рыбоводный завод в автономии, власти надеются увеличить популяцию сиговых. Там планируется выращивать мальков и выпускать их в естественную среду обитания. Также Артюхов поднял вопрос об увеличении численности стерхов — эти птицы находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу.

Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в тройку лидеров по доступности ипотеки среди российских регионов.