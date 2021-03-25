Во Франции раскрыли причины отказа ЕС от «Спутника V»

Французское издание Le Figaro раскритиковало подход ЕС к вакцинации. Журналисты считают, что Евросоюзу важнее идеологическая позиция, чем здоровье граждан.

Евросоюзу следует начать относиться к вакцинации населения более серьезно, считают французские журналисты из издания Le Figaro. По их словам, ЕС поставил в приоритет вовсе не здоровье сограждан, а «идеологический фанатизм». Статья была опубликована после заявления еврокомиссара Тьерри Бретона об отказе от российской вакцины «Спутник V».

«Для понимания провала Европы не нужно иметь докторскую степень по эпидемиологии. <...> Странно слышать, как политики приуменьшают проблему аномально медленной вакцинации, хотя раньше без колебаний прибегали к самым радикальным мерам для уменьшения числа заражений», — пишет издание Le Figaro.

В статье журналисты обвинили руководство ЕС в запоздалой и недостаточной закупке вакцин, «мелочной тарифной политике», а также заторможенности регулятора, который неделями тестирует препараты.

По мнению французов, именно в неспособности Евросоюза признать эти ошибки кроется причина столь неэффективной работы по вакцинации населения.

«Легко понять, почему эта эффективность мало волнует наше руководство [Евросоюза — прим. ред.]. Оно не обязано лично расплачиваться за ошибки. Оно ничего не выиграет и не проиграет от скорости вакцинации. В отличие от граждан, ему не придется нести на себе груз искусственно замедленной и обремененной долгами экономики», — заявили в издании.

Кроме того, журналисты Le Figaro отметили, что недееспособность ЕС является «лучшей рекламой» Brexit, что, в перспективе, может привести к развалу союза.