Россия за день. Главное: Владивосток против Дегтярева, Алтай против энергетиков

В Нижнем Новгороде для пенсионеров продлили карантин, а главный прокурор Архангельской области решил уйти в отставку.

Республика Коми. На пост министра труда, занятости и защиты населения по распоряжению губернатора республики Владимира Уйбы назначена Екатерина Грибкова. Ранее она возглавляла Центр социальной защиты населения Сысольского района.

Республика Бурятия. В офисах министра здравоохранения региона Баира Жалсанова и его заместителя Валерия Позднякова прошли обыски. По данным местных СМИ, правоохранители заинтересовались деятельностью чиновника из-за появившейся информации о выдаче незаконных льгот частным детским садам, одним из которых владеет супруга Жалсанова.

Республика Алтай. Депутаты краевого заксобрания поддержали в первом чтении закон о запрете продажи несовершеннолетним «некоторых товаров». В список вошли зажигалки и безалкогольные тонизирующие напитки.

Ростовская область. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора таганрогского муниципального казенного учреждения. Источники газеты «Коммерсантъ» сообщают, что речь идет о главе МКУ «Благоустройство» Александре Куранове. Он заплатил 4 миллиона рублей фирме по установке остановочных павильонов. Работы были не выполнены.

Нижегородская область. Для пожилых жителей области продлили режим обязательной самоизоляции. Власти обязали мужчин и женщин старше 65 лет остаться на карантине до 31 марта. Беременные женщины должны будут соблюдать правила самоизоляции до 30 апреля.

Республика Коми. Глава министерства образования республики Наталья Якимова заявила, что у местных властей есть «план перезагрузки» отношений с митингующей молодежью. По ее словам, с подростками будут проводить беседы и активнее «включать их» в общественную жизнь.

Хабаровский край. Жители Владивостока раскритиковали врио губернатора Хабаровска Михаила Дегтярева за его нелестное замечание в адрес их города. Ранее Дегтярев назвал Владивосток «тупиком Ильича», который не может обрабатывать большое количество торговых грузов.

Центральный районный суд Хабаровска оправдал Сергея Голованюка и Якова Шейнина — адвокатов бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Их обвиняли в «воспрепятствование осуществлению правосудия» во время судебных разбирательств по уголовному делу их подзащитного. Юристов отпустили из-под стражи в зале суда.

Красноярский край. Журналисты ознакомились с тендером «на оказание услуг организации» IX съезда депутатов Красноярского края. Таким образом, согласно опубликованному на сайте госзакупок документу, мероприятие с участием 500 человек обойдется казне в 19 миллионов рублей. Съезд состоится 10 июня 2021 года.

Саратовская область. Российское правительство выделило на решение социально значимых вопросов области 1 миллиард рублей. Местные власти планируют направить 300 миллионов на строительство и ремонт пешеходных зон и тротуаров, а 350 миллионов отдать на приобретение жилья для детей-сирот. Остальные деньги пойдут на обеспечение детсадов, школ и постройку поликлиник.

Архангельская область. Главный прокурор Архангельской области Виктор Наседкин уходит в отставку. Он занимал этот пост с 2013 года. Обязанности Наседкина временно будет исполнять его заместитель Сергей Белогуров.

Сахалинская область. Новым главой муниципалитета Охинского района стала бывший министр социальной защиты области Елена Касьянова. Она поблагодарила губернатора Валерия Лимаренко за оказанное доверие и пообещала добросовестно трудиться на благо жителей региона.

Забайкальский край. Глава краевой администрации Александр Осипов постановил снять режим обязательной самоизоляции для пожилых жителей Забайкалья с 31 марта. В регионе улучшилась эпидемиологическая обстановка, однако полностью карантинные меры местные власти отменять пока не планируют.

Мурманская область. Депутаты Мурманской областной Думы поддержали предложение общественной организации «Содружество ветеранов-подводников Гаджиево» присваивать населенным пунктам области почетные звания. Парламентарии пообещали, что обсудят возможность создания соответствующего законопроекта.

Республики Башкортостан. Представители «Единой России» опровергли слухи о том, что уфимский блогер Рустам Набиев будет участвовать в грядущих выборах в Госдуму от правящей партии. Сам Набиев заявил, что согласия на участие в выборах не давал, а распространяемая информация является фейком.