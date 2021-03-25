Симонов: США в попытке остановить «СП–2» могут выйти за рамки разумного

Соединенные Штаты Америки уже ввели против российского проекта «Северный поток – 2» все возможные санкции, но остановить строительство газопровода им не удалось. Если Вашингтон хочет продолжат давление, ему придется прибегнуть к «тяжелой артиллерии».

Соединенные Штаты Америки уже ввели против российского проекта «Северный поток – 2» все возможные санкции, но остановить строительство газопровода им не удалось. Если Вашингтон хочет продолжат давление, ему придется прибегнуть к «тяжелой артиллерии».

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, который сказал, что, если у американцев осталась хоть капля здравого смысла, им не удастся помешать достройке газопровода.

Но США могут попытаться действовать совсем в наглую и начать выкручивать руки немцам и датчанам, требуя от них остановить проект.

«В этом плане относительно красивой схемы, через санкции, уже не получается. США надо тупо ломать хребет либо немцам, либо датчанам. Просто приказывать им: останавливайте — и все. Это ваша задача, выполняйте. Здесь вопрос: готовы ли датчане и немцы настолько прогибаться под такое давление?», — объяснил эксперт.

При этом он напомнил, что, после того, как главой Белого дома стал демократ Джо Байден, США заявили о желании отказаться от «эпохи Трампа» и возродить трансатлантическое сотрудничество. Но при этом они давят на европейских «партнеров» так жестко, как не давили даже во времена рейгановских санкций.

Германия остро нуждается в газопроводе – он выгоден ей и в экономическом, и в политическом смыслах. Германия отказалась от атомной и от угольной энергетики и провозгласила курс на зеленую энергетику, поэтому теперь ей просто некуда деваться.

«Кстати, сейчас «Фортуна» трубы по-прежнему берет в Мукране, задействован порт Росток, задействован порт Висмар. В этом плане Соединенные Штаты могут ввести санкции против немецких портов, — напомнил эксперт. — Но фактически это будет плевок в лицо Германии. Ввести санкции против немецкого порта — это уже какой-то новый шаг».

Поэтому, пока Вашингтон, по мнению Симонова, продолжит обрабатывать Германию в политическом поле, и вопрос заключается в том, насколько он в этом преуспеет.

У Дании в отношении «Северного потока – 2» собственные аргументы, но там, наверное, еще слишком хорошо помнят предложение экс-президента США Дональда Трампа продать Америке Гренландию, и то, как сильно Трамп был разочарован отказом.

«В этом плане сегодня ты "Северный поток – 2" похоронишь, а завтра у тебя такими темпами Гренландию заберут. И это тоже никакая не шутка и не преувеличение», — объяснил Константин Симонов.

Таким образом, получается, что первый возможный для США путь – это просто проведение тайных переговоров с союзниками, выдвижение ультиматумов и попытки их «обломать» Именно по этому, по мнению эксперта, и займется глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на предстоящем саммите НАТО.

Второй же путь заключается во введении санкций против компании «Газпром», которая является собственником Nord Stream 2 AG, и в принуждении европейцев полностью разорвать с ней все отношения.

«Но фактически это уже настоящее объявление войны в прямом смысле с совершенно непонятными последствиями. Ввести санкции против «Газпрома» и требовать от европейцев прекратить все коммерческие отношения с крупнейшим поставщиком газа — это такой хаос, о котором я сегодня даже думать не готов», — подчеркнул Симонов.

В заключение эксперт выразил надежду, что в международной политике еще остались какие-то элементы трезвомыслия. Но, если говорить о теории полного хаоса, то, по словам Константина Симонова, возможны и такие варианты.