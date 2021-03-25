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17:38   25 Марта 2021
Ближнее зарубежье

Sohu: планы Киева приобрести американские истребители F-35 рассмешили Россию

Sohu: планы Киева приобрести американские истребители F-35 рассмешили Россию

Эксперты китайского издания Sohu удивились тому, как Россия отреагировала на планы Украины потратить несколько миллиардов долларов на закупку американских истребителей. Москва восприняла планы соседей с иронией, отмечают журналисты Поднебесной.

Ранее командующий ВВС Украины Сергей Дроздов сообщил, что до 2035 года страна надеется вооружиться новейшими американскими истребителями пятого поколения F-35. По его словам, в Киеве на этот счет уже даже имеется детальный план.

Вначале планируется снять с вооружения советские самолеты, а затем заменить их на истребители четвертого поколения F-15 из США или на шведские JAS39 Gripen. Только после этого украинское руководство приобретет F-35. В общей сложности Украина потратит на реализацию плана $12 млрд, оценили в Sohu.

Планы Киева приобрести американские истребители F-35 рассмешили Россию — Sohu

Китайские аналитики обратили внимание, что за последние годы между соседскими странами все чаще начали возникать конфликтные ситуации. Зачастую дело доходит до открытых угроз. Недавняя новость о намерении Украины закупить американское оружие, по идее, должна была вызвать беспокойство у РФ.

Однако реакция Москвы оказалась не такой, как ожидали в Китае. По словам аналитиков, российские эксперты отметили высокую стоимость F-35, которую Киеву будет довольно сложно оплатить из-за непростого финансового положения. Если же контракт удастся заключить, то он все равно обернется фиаско для государства — расходы на содержание самолетов будут настолько высоки, что применять их в действии украинские военные смогут только «по большим праздникам».

«Российские эксперты усмехнулись над Киевом и его масштабными задумками», — пишут китайские обозреватели.

Планы Киева приобрести американские истребители F-35 рассмешили Россию — Sohu

Более того, продолжили в Sohu, покупка Украиной американских истребителей пойдет на пользу России. У российских военных будет возможность получить разведданные об этих машинах во время их полетов вблизи отечественных систем ПВО.

«Продажа F-35 украинским военным — слишком рискованный для США шаг», — пришли к выводу китайские аналитики.

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