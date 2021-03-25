Китай может наказать Украину за «Мотор Сич» с помощью Крыма

Политолог Олег Неменский уверен, что Пекин не простит Киеву решение по «Мотор Сич».

МИД Китая прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского о национализации запорожского завода «Мотор Сич». Ожидаемо, Пекин призвал Киев защитить законные права китайских инвесторов.

«Мы видели соответствующее заявление. Мы призываем украинскую сторону защитить законные права и интересы китайских компаний и инвесторов, надлежащим образом разрешить соответствующие вопросы», — цитирует официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин ТАСС.

20 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100% акций завода после того, как украинские власти ввели санкции против китайских акционеров «Мотор Сич». Инвесторы из КНР обратились в международный суд и потребовали от Киева вложенную в завод сумму — 3,6 миллиарда долларов. Но возвращать деньги никто не собирается.

Скорее всего, на судебных тяжбах Китай не остановится. «Политика Сегодня» выяснила, чем обернется для Украины китайская обида.

Между молотом и наковальней

Китайские инвестиции обещали подарить заводу «вторую жизнь», ведь после событий 2014 года власти Украины запретили запорожскому заводу обслуживание, а также поставки авиационных и промышленных газотурбинных двигателей для нужд Минобороны РФ.

Предложение КНР сулило Украине безусловную экономическую выгоду и укрепление дипломатической связи с мощной державой. С 2016 года китайские компании вложили в предприятие миллиарды долларов и к 2019 году получили 56% акций завода. Фактически предприятие, лишенное возможности сотрудничать с Россией, работало последние пять лет только на деньги китайских инвесторов, связанных с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.

Однако в ноябре прошлого года Антимонопольный комитет Украины не согласовал сделку из-за давления США. Американское руководство не желает, чтобы авиационные технологии стали доступны Китаю. «Мотор Сич» — стратегически важное предприятие, построенное еще в 1907 году, а в дальнейшем ставшее «жемчужиной» советской авиапромышленности.

В январе Вашингтон показательно ввел санкции против Skyrizon: месяцем ранее китайская компания подала иск в международный арбитраж — и к президенту Зеленскому, и к Службе безопасности Украины (СБУ), по представлению которой украинский суд арестовал акции «Мотор Сич».

«Украинская власть последовательно движется по пути насильственной экспроприации наших инвестиций, не обращая внимания на разрушительные риски для экономики и инвестиционного климата своей страны», — заявил президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао.

При этом китайские акционеры завода предлагали Украине несколько путей урегулирования конфликта. Например, Skyrizon обязались передать госкомпании «Укроборонпром» 25% акций «Мотор Сич», чтобы Киев имел законное право вето на решения частной компании. Это дало бы Киеву возможность контролировать деятельность частного завода.

Сначала руководство страны согласилось. В Антимонопольный комитет Украины была подана совместная заявка китайских инвесторов и «Укроборонпрома». Однако позже украинская власть поменяла позицию на 180 градусов и отказалась от компромисса.

Последствия обиды Пекина

Китай для Украины до сих пор оставался торговым партнером «номер один», и Киев возлагал на Пекин большие надежды. Очевидно, решение Зеленского ухудшит торгово-экономические отношения между странами. Но для Китая это несерьезное ухудшение, несмотря на потерю большой суммы денег.

А для Украины, которая и так находится в тяжелом положении, «китайская обида» — очень болезненный удар. Странно, что она сама себе его наносит, отмечает ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования Олег Неменский. Ведь Пекин может нажать на украинскую болевую точку — ныне российский Крым, полагает политолог.

Китай дал понять, что готов возобновить в Крыму те экономические программы, которые были еще до воссоединения полуострова с Россией. Но теперь вместе с Москвой, а не Киевом. Неслучайно в середине марта официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что политизировать коммерческое сотрудничество в Крыму нельзя.

«Это красноречивый жест Китая, который предполагает, что в случае дальнейшего развития международной обстановки в пользу китайско-российского сотрудничества может произойти и признание Крыма как остальной части России со стороны Китая. В этом случае интерес международного сообщества к "крымской проблеме" уменьшится», — рассказал Неменский в комментарии «Политике Сегодня».

Кроме того, Китай, как важнейший торговый партнер Украины, явно намерен защищать свои интересы, «наказывая» Киев через санкционные программы, полагает Неменский. Будут и другие способы воздействия — например, ухудшение позиций украинских фирм на китайском рынке.

Тем временем Киев занят другой дипломатической проблемой и пытается наладить диалог с новой администрацией президента США Джо Байдена. За 4 года правления Дональда Трампа украино-американское сотрудничество практически прекратилось. Но важно не это: ситуация с «Мотор Сич» демонстрирует, что на автономные и выгодные для себя решения Украина может больше не надеяться.

«Сейчас Киев делает все возможное, чтобы выполнить целый ряд негласно заявленных требований Вашингтона к руководству Украины, чтобы начался официальный диалог между Зеленским и Байденом. Во многом это вынуждает страну идти на крайне невыгодные для себя шаги. Успешного развития государства в условиях столь невыгодного положения не может быть. Ситуация, сложившаяся после 2014 года, препятствует экономическому росту», — заключил политолог.

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