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19:50   25 Марта 2021
Россия

Кремлевский нокдаун: глава Калмыкии Бату Хасиков уходит не в ту степь

Кремлевский нокдаун: глава Калмыкии Бату Хасиков уходит не в ту степь

Задержание пензенского губернатора Ивана Белозерцева подстегнуло очередные экспертные гипотезы о надвигающейся волне отставок неэффективных руководителей субъектов РФ. Одной из следующих вероятных жертв цепной реакции губернаторопада политологи называют главу Республики Калмыкия Бату Хасикова.

Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу и триумфатор региональных выборов 2019 года с результатом 82,57% будто бы рискует оказаться в политическом нокдауне из-за конфликтов с региональными элитами и общим социально-экономическим упадком степного края.

Об эффективности управленческого стиля господина Хасикова можно судить по рейтингам ведущих политологических агентств. По итогам 2020 года Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) отвело калмыцкому руководителю 78 строчку из 85 возможных. Похожая картина у экспертов «Минченко консалтинг» в мартовском рейтинге губернаторов «Госсовет 2.0» — Хасикову начислили три штрафных балла за региональные конфликты.

«Хасиков туда пришел с мандатом на перезагрузку элиты, но не все получилось. — говорит политтехнолог Константин Калачев. — Сопротивление оказалось достаточно серьезным и сложным. Он, безусловно, человек эмоциональный и иногда демонстрирует конфликтность там, где можно договариваться, Но у него не было задачи договариваться, у него была задача перезагрузки».

Чужак-человек

Попытка перезагрузить матрицу калмыцких родственных связей и бизнес-интересов обернулась для Хасикова жестким спаррингом с депутатами Народного Хурала. А до того триггером народных волнений послужило неоднозначное кадровое решение.

Бату Хасиков ушел не в ту степь?

Вскоре после победы на выборах Хасиков пролоббировал на пост мэра республиканской столицы человека из числа так называемых варягов — Дмитрия Трапезникова, входившего до переезда в Элисту в руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По данным источника РБК, кандидата Хасикову предложил теперь уже бывший куратор Донбасса Владислав Сурков. Чужака явно встретили в штыки. Мэр из ДНР всколыхнул небывалые за последние 15 лет протесты, но консолидации народных масс явно не хватило для его отставки — Трапезников продолжает работать.

«Как только Хасиков начинает привлекать варягов, это начинает вызывать сопротивление и недовольство. — отмечает Калачев. — Внешнего управления никто не хочет, все привыкли жить в собственном замкнутом мирке. Но я бы не спешил его хоронить. Устойчивость позиций [Хасикова] определяется еще и отсутствием желающих. Попробуйте калмыка, который сделал карьеру, уговорить возглавить Калмыкию. Дураков нет».

Бату Хасиков ушел не в ту степь?

Кадровые чистки

Хасиков не скрывал, что пришел в республику распутать давно скатавшийся клубок кумовства и коррупции. Еще в статусе врио он анонсировал кадровую чистку, основанную на бесконечном шлейфе скандалов, связанных с уголовными делами и посадками. Спустя несколько дней он перешел от слов к делу, уволив шестерых советников и пятерых помощников.

По итогу «чистка» стоила постов 13 чиновникам правительства Калмыкии. Среди потерявших работу оказались представитель главы республики в Народном Хурале Юрий Сидоренко и первый зампред правительства Сергей Бадмаев.

Народные избранники, которые приветствовали назначение Хасикова и хвалили курс на омоложение власти, кажется, вмиг растеряли свой оптимизм.

Лидер регионального отделения фракции «Единая Россия» Саглар Бакинова сокрушалась из-за увольнения своего супруга Петра Бакинова, возглавлявшего до конца августа 2019 года республиканскую службу финансово-бюджетного контроля. Якобы новый руководитель администрации Чингис Бериков категорично дал понять, что «орловцы» после смены власти работать не будут.

Речь шла о ставленниках экс-главы республики Алексея Орлова, которому Бакинов приходится родственником. После назначения Хасикова господин Орлов отправился в Совет Федерации — в компанию людей почтенного возраста, большинство из которых давно миновало пик политической карьеры.

Бату Хасиков ушел не в ту степь?

Контратака захлебнулась

Сдаваться без боя бывшее окружение Орлова не пожелало. Ответом на «чистки» стало открытое обращение президенту Владимиру Путину с жалобами на Хасикова от руководителей «Единой России», КПРФ и «Справедливой России». Первый год его работы на главном калмыцком посту совпал с пандемией коронавируса и небывалой засухой, которая сильно ударила по сельскому хозяйству. Подписанты спешили доложить, что глава субъекта не справляется с ситуацией и дискредитирует курс президента. В региональной администрации парировали, что депутаты попросту боятся коррупционных расследований.

Примечательно, что пользователи YouTube в комментариях под роликом с обращением обескураженных парламентариев, если не встали на сторону Хасикова, то как минимум обрушились с критикой на самих авторов. Мол, депутаты за долгие годы проявили себя только в тот момент, когда над ними нависла реальная угроза «потерять кормушку».

Попытка инициировать вотум недоверия новому главе Республики в Народном Хурале провалилась. Ядру фронды не хватило голосов, а следом Саглар Бакинова лишилась поста лидера фракции в присутствии Хасикова и парламентского председателя Анатолия Козачко. Решение принял президиум регионального политсовета ЕР. Раунд остался за главой республики.

Заровнять и выровнять

Оппоненты продолжали атаковать повесившего перчатки на гвоздь политика, напирая на то, что госдолг Калмыкии за два года вырос на 42%, резко увеличился дефицит бюджета, ощущается кадровый голод в здравоохранении (медики в разгар пандемии перебирались за длинным рублем в Москву), есть проблемы с питьевой водой, а население утопает в кредитах. Политтехнолог Константин Калачев говорит, что Хасиков еще может переломить ход поединка при помощи командированных в Калмыкию специалистов.

«Сейчас федералы делают все, чтобы помочь Хасикову. Есть специально обученные люди командированные и прикрепленные, которые должны помочь ему избежать ошибок и помочь не только с управляемостью, а еще и выглядеть защитником и лоббистом интересов территории, драйвером ее развития. Изначально было понятно, что ему будет непросто. Очевидно совершенно, что определенные личностные характеристики мешают найти консенсус. Но консенсус и не предполагался. Его туда и отправили для того чтобы, привести все к общему знаменателю, заровнять и выровнять», — убежден эксперт.

Свидетельством политической поддержки федерального центра Калачев называет недавний визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Калмыкию. Особое внимание высокий гость уделил водоснабжению. Проблему питьевой воды должен был решить Ики-Бурульский групповой водопровод, строительство которого началось еще при Кирсане Илюмжинове и продолжалось при Орлове под раскаты уголовного дела о хищении на 300 миллионов рублей.

В мошенничестве обвиняли ставленника Орлова — упомянутого выше экс-директора ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» Сергея Бадмаева и его троих предполагаемых подельников. Мишустин констатировал, что с водопроводом приключилась беда: проект, на который выделялись немалые деньги, к эксплуатации не пригоден. Примечательно, что в 2015 году Орлов докладывал президенту о завершении строительства коммуникаций, заверив, что вода уже поступает в Элисту.

По итогам поездки главы кабмина Калмыкия выделят 248 млн рублей на модернизацию водоснабжения и переселение граждан из аварийного жилья. Мишустин попросил Хасикова лично проконтролировать траты и выразил ему поддержку.

«Я хочу здесь, конечно, поддержать Бату Сергеевича, который сейчас наводит порядок и пытается наладить, надеюсь, эффективно и успешно, полный контроль за расходами средств», — сказал глава кабина.

Полномочия Бату Хасикова в статусе главы Республики Калмыкия оканчиваются в 2024 году. Этот пост с марта текущего года он совмещает с должностью президента Федерации кикбоксинга России.

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