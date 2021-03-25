Кремлевский нокдаун: глава Калмыкии Бату Хасиков уходит не в ту степь

Главе Республики Калмыкии предсказывают скорую отставку, но политическая карьера знаменитого кикбоксера, похоже, только начинается.

Задержание пензенского губернатора Ивана Белозерцева подстегнуло очередные экспертные гипотезы о надвигающейся волне отставок неэффективных руководителей субъектов РФ. Одной из следующих вероятных жертв цепной реакции губернаторопада политологи называют главу Республики Калмыкия Бату Хасикова.

Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу и триумфатор региональных выборов 2019 года с результатом 82,57% будто бы рискует оказаться в политическом нокдауне из-за конфликтов с региональными элитами и общим социально-экономическим упадком степного края.

Об эффективности управленческого стиля господина Хасикова можно судить по рейтингам ведущих политологических агентств. По итогам 2020 года Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) отвело калмыцкому руководителю 78 строчку из 85 возможных. Похожая картина у экспертов «Минченко консалтинг» в мартовском рейтинге губернаторов «Госсовет 2.0» — Хасикову начислили три штрафных балла за региональные конфликты.

«Хасиков туда пришел с мандатом на перезагрузку элиты, но не все получилось. — говорит политтехнолог Константин Калачев. — Сопротивление оказалось достаточно серьезным и сложным. Он, безусловно, человек эмоциональный и иногда демонстрирует конфликтность там, где можно договариваться, Но у него не было задачи договариваться, у него была задача перезагрузки».

Чужак-человек

Попытка перезагрузить матрицу калмыцких родственных связей и бизнес-интересов обернулась для Хасикова жестким спаррингом с депутатами Народного Хурала. А до того триггером народных волнений послужило неоднозначное кадровое решение.

Вскоре после победы на выборах Хасиков пролоббировал на пост мэра республиканской столицы человека из числа так называемых варягов — Дмитрия Трапезникова, входившего до переезда в Элисту в руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По данным источника РБК, кандидата Хасикову предложил теперь уже бывший куратор Донбасса Владислав Сурков. Чужака явно встретили в штыки. Мэр из ДНР всколыхнул небывалые за последние 15 лет протесты, но консолидации народных масс явно не хватило для его отставки — Трапезников продолжает работать.

«Как только Хасиков начинает привлекать варягов, это начинает вызывать сопротивление и недовольство. — отмечает Калачев. — Внешнего управления никто не хочет, все привыкли жить в собственном замкнутом мирке. Но я бы не спешил его хоронить. Устойчивость позиций [Хасикова] определяется еще и отсутствием желающих. Попробуйте калмыка, который сделал карьеру, уговорить возглавить Калмыкию. Дураков нет».

Кадровые чистки

Хасиков не скрывал, что пришел в республику распутать давно скатавшийся клубок кумовства и коррупции. Еще в статусе врио он анонсировал кадровую чистку, основанную на бесконечном шлейфе скандалов, связанных с уголовными делами и посадками. Спустя несколько дней он перешел от слов к делу, уволив шестерых советников и пятерых помощников.

По итогу «чистка» стоила постов 13 чиновникам правительства Калмыкии. Среди потерявших работу оказались представитель главы республики в Народном Хурале Юрий Сидоренко и первый зампред правительства Сергей Бадмаев.

Народные избранники, которые приветствовали назначение Хасикова и хвалили курс на омоложение власти, кажется, вмиг растеряли свой оптимизм.

Лидер регионального отделения фракции «Единая Россия» Саглар Бакинова сокрушалась из-за увольнения своего супруга Петра Бакинова, возглавлявшего до конца августа 2019 года республиканскую службу финансово-бюджетного контроля. Якобы новый руководитель администрации Чингис Бериков категорично дал понять, что «орловцы» после смены власти работать не будут.

Речь шла о ставленниках экс-главы республики Алексея Орлова, которому Бакинов приходится родственником. После назначения Хасикова господин Орлов отправился в Совет Федерации — в компанию людей почтенного возраста, большинство из которых давно миновало пик политической карьеры.

Контратака захлебнулась

Сдаваться без боя бывшее окружение Орлова не пожелало. Ответом на «чистки» стало открытое обращение президенту Владимиру Путину с жалобами на Хасикова от руководителей «Единой России», КПРФ и «Справедливой России». Первый год его работы на главном калмыцком посту совпал с пандемией коронавируса и небывалой засухой, которая сильно ударила по сельскому хозяйству. Подписанты спешили доложить, что глава субъекта не справляется с ситуацией и дискредитирует курс президента. В региональной администрации парировали, что депутаты попросту боятся коррупционных расследований.

Примечательно, что пользователи YouTube в комментариях под роликом с обращением обескураженных парламентариев, если не встали на сторону Хасикова, то как минимум обрушились с критикой на самих авторов. Мол, депутаты за долгие годы проявили себя только в тот момент, когда над ними нависла реальная угроза «потерять кормушку».

Попытка инициировать вотум недоверия новому главе Республики в Народном Хурале провалилась. Ядру фронды не хватило голосов, а следом Саглар Бакинова лишилась поста лидера фракции в присутствии Хасикова и парламентского председателя Анатолия Козачко. Решение принял президиум регионального политсовета ЕР. Раунд остался за главой республики.

Заровнять и выровнять

Оппоненты продолжали атаковать повесившего перчатки на гвоздь политика, напирая на то, что госдолг Калмыкии за два года вырос на 42%, резко увеличился дефицит бюджета, ощущается кадровый голод в здравоохранении (медики в разгар пандемии перебирались за длинным рублем в Москву), есть проблемы с питьевой водой, а население утопает в кредитах. Политтехнолог Константин Калачев говорит, что Хасиков еще может переломить ход поединка при помощи командированных в Калмыкию специалистов.

«Сейчас федералы делают все, чтобы помочь Хасикову. Есть специально обученные люди командированные и прикрепленные, которые должны помочь ему избежать ошибок и помочь не только с управляемостью, а еще и выглядеть защитником и лоббистом интересов территории, драйвером ее развития. Изначально было понятно, что ему будет непросто. Очевидно совершенно, что определенные личностные характеристики мешают найти консенсус. Но консенсус и не предполагался. Его туда и отправили для того чтобы, привести все к общему знаменателю, заровнять и выровнять», — убежден эксперт.

Свидетельством политической поддержки федерального центра Калачев называет недавний визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Калмыкию. Особое внимание высокий гость уделил водоснабжению. Проблему питьевой воды должен был решить Ики-Бурульский групповой водопровод, строительство которого началось еще при Кирсане Илюмжинове и продолжалось при Орлове под раскаты уголовного дела о хищении на 300 миллионов рублей.

В мошенничестве обвиняли ставленника Орлова — упомянутого выше экс-директора ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» Сергея Бадмаева и его троих предполагаемых подельников. Мишустин констатировал, что с водопроводом приключилась беда: проект, на который выделялись немалые деньги, к эксплуатации не пригоден. Примечательно, что в 2015 году Орлов докладывал президенту о завершении строительства коммуникаций, заверив, что вода уже поступает в Элисту.

По итогам поездки главы кабмина Калмыкия выделят 248 млн рублей на модернизацию водоснабжения и переселение граждан из аварийного жилья. Мишустин попросил Хасикова лично проконтролировать траты и выразил ему поддержку.

«Я хочу здесь, конечно, поддержать Бату Сергеевича, который сейчас наводит порядок и пытается наладить, надеюсь, эффективно и успешно, полный контроль за расходами средств», — сказал глава кабина.

Полномочия Бату Хасикова в статусе главы Республики Калмыкия оканчиваются в 2024 году. Этот пост с марта текущего года он совмещает с должностью президента Федерации кикбоксинга России.