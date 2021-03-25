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13:55   25 Марта 2021
Политика

Дипломат Антонов призвал Россию и США бороться с общими угрозами

Дипломат Антонов призвал Россию и США бороться с общими угрозами

Москва и Вашингтон должны бороться с общими угрозами и решать конкретные вопросы. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил во время беседы с журналистами.

Антонов ранее прибыл в Москву для участия в консультациях на тему российско-американских отношений. По его мнению, власти обеих стран должны сосредоточиться на общих вызовах, в число которых входит распространение коронавируса.

"Надо бороться вместе с пандемией. Российская сторона уже неоднократно подтверждала такую готовность", — сказал дипломат.

Посол отметил, что сложившаяся ситуация в отношениях Москвы и Вашингтона не отвечает интересам РФ.

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#сша #посол #антонов

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