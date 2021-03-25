Труп пропавшей жительницы Новодвинска нашли в лесу без головы

Обезглавленное тело пропавшей женщины обнаружили после пяти дней поисков в лесу. Полиция подозревает в убийстве ее сожителя.

Обезглавленное тело пропавшей женщины обнаружили после пяти дней поисков в лесу. Полиция подозревает в убийстве ее сожителя.

Следственные органы СК РФ по Архангельской области и НАО возбудили уголовное дело. Выяснилось, что последним пропавшую женщину видел ее 40-летний знакомый. Сотрудники полиции задержали его. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

По предварительной версии, убийство произошло в его квартире. О пропаже 33-летней жительницы Новодвинска стало известно 24 марта.

Тело молодой женщины нашли обезглавленным в лесном массиве. Головы погибшей там не было. Расследование уголовного дела продолжается.