Дебошир из московского метро избил полицейского при проверке документов

Старший сержант полиции подвергся нападению со стороны неадекватного мужчины на станции "Орехово". Он остановил хулигана для проверки документов.

Старший сержант полиции подвергся нападению со стороны неадекватного мужчины на станции "Орехово". Он остановил хулигана для проверки документов.

Буйный пассажир набросился на сотрудника полиции в московском метро, сообщает Telegram-канал 112. Инцидент произошел на станции "Орехово".

Правоохранитель остановил гражданина для проверки документов, но дебошир набросился на стража порядка и стал избивать. На помощь к пострадавшему прибежали его коллеги, которые скрутили злоумышленника и доставили в отделение. В настоящий момент следственные органы выясняют все обстоятельства дела.