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13:52   25 Марта 2021
Происшествия

Дебошир из московского метро избил полицейского при проверке документов

Дебошир из московского метро избил полицейского при проверке документов

Старший сержант полиции подвергся нападению со стороны неадекватного мужчины на станции "Орехово". Он остановил хулигана для проверки документов.

Буйный пассажир набросился на сотрудника полиции в московском метро, сообщает Telegram-канал 112. Инцидент произошел на станции "Орехово".

Правоохранитель остановил гражданина для проверки документов, но дебошир набросился на стража порядка и стал избивать. На помощь к пострадавшему прибежали его коллеги, которые скрутили злоумышленника и доставили в отделение. В настоящий момент следственные органы выясняют все обстоятельства дела.

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