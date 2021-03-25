Спикер Кремля указал на попытки сдерживания России со стороны Запада

Линия Запада на сдерживание России является целенаправленной и постоянной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Линия Запада на сдерживание России является целенаправленной и постоянной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отвечал на вопросы журналистов о "ментальной войне" против Москвы. По его словам, Запад предпринимал попытки "чуть ли не насильственного демократизаторства" после крушения Советского Союза. Со временем подходы совершенствуются и используются новые инструментарии.