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13:41   25 Марта 2021
Происшествия

Несбалансированный после ремонта российский траулер опрокинулся у берегов Норвегии

Несбалансированный после ремонта российский траулер опрокинулся у берегов Норвегии

Рыболовное судно стали выводить на воду после ремонта у верфи "Кимек" в норвежском Киркенесе, после чего оно внезапно перевернулось на бок.

Инцидент с российским траулером "Мелкарт" произошел из-за несбалансированности лодки. При спуске на воду траулер потерял устойчивость и перевернулся. В команде было 26 моряков, восемь из них находились на борту, никто не пострадал.

Судно опрокинулось на мелководье, часть борта торчало из воды. Норвежские власти заявили, что о загрязнении акватории речи не идет, всплывший мусор был оперативно собран.

Сейчас на месте ЧП работают спецслужбы. Виновники происшествия устанавливаются.

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#чп #норвегия #траулер

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