Песков: об очном участии Путина в шествии "Бессмертный полк" говорить рано

Президент России Владимир Путин ввиду эпидемиологической ситуации решит, принять ли участие в торжественном шествии "Бессмертный полк" 9 Мая.

Президент России Владимир Путин ввиду эпидемиологической ситуации решит, принять ли участие в торжественном шествии "Бессмертный полк" 9 Мая.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка в стране. Все-таки впереди еще полтора месяца", — пояснил Песков.

Пресс-секретарь главы государства выразил надежду на то, что динамика развития эпидемиологической ситуации позволит снять дополнительные меры в Москве и ряде других городов, что, в свою очередь, сможет повлиять на решение президента о личном участии в данной акции.

Так, шествие "Бессмертного полка" в 2021 году готовится как в живом, так и в онлайн-формате.