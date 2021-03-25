Обыски у министра образования Бурятии прошли в рамках дела о мошенничестве

Силовики провели обыски у министра образования и науки Бурятии Баира Жалсанова и его помощников в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили в УМВД по региону.

Силовики провели обыски у министра образования и науки Бурятии Баира Жалсанова и его помощников в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили в УМВД по региону.

Следствие установило, что виновные лица предоставили в министерство образования документы с недостоверной информацией о расходовании денежных средств. Обыски также прошли в комитете по образованию администрации Улан-Удэ. Проведение оперативно-следственных действий продолжается.

Сотрудники полиции ранее задержали руководителей региональных энергетических компаний, подозреваемых в хищении свыше 10 млрд рублей, сообщал сайт 360tv.ru. По предварительным данным, участники преступного сообщества вывели на счета подконтрольных им зарубежных компаний всю сумму.