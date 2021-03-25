Власти РФ не обладают информацией о состоянии здоровья Навального

Представители Кремля не следят за состоянием здоровья блогера Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители Кремля не следят за состоянием здоровья блогера Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не запрашивали никакую информацию по этому вопросу. За состоянием здоровья осужденных следит администрация исправительных учреждений, поскольку это их функция.

Ранее в УФСИН по Владимирской области подтвердили, что состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное.