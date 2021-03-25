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13:21   25 Марта 2021
Происшествия

Краснодарский школьник разбился насмерть при падении с многоэтажного дома

Краснодарский школьник разбился насмерть при падении с многоэтажного дома

Жители Краснодара нашли тело подростка возле жилого здания на улице Героя Яцкова и вызвали медиков скорой помощи.

По предварительным данным, местный житель учился в одной из городских школ. Он мог упасть с высоты 17-го этажа. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть 15-летнего подростка, сообщает пресс-служба Следкома по региону. Тело юноши уже передали специалистам судмедэкспертизы для установления точной причины смерти.

Сотрудники правоохранительных органов уже начали опрос свидетелей события и ближайшего окружения ребенка. После они примут процессуальное решение.

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#смерть #краснодар #подросток

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