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13:15   25 Марта 2021
Политика

Представитель Кремля рассказал о состоянии здоровья Путина после вакцинации

Представитель Кремля рассказал о состоянии здоровья Путина после вакцинации

Президент РФ Владимир Путин не имеет никаких побочных эффектов после вакцинации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства хорошо перенес прививку первым компонентом вакцины от коронавируса. Побочных эффектов у Путина замечено не было.

Стоит отметить, что о планах российского лидера вакцинироваться сообщил Дмитрий Песков. Однако процедура не была публичным мероприятием.

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#россия #путин #песков

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