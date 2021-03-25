Представитель Кремля рассказал о состоянии здоровья Путина после вакцинации

Президент РФ Владимир Путин не имеет никаких побочных эффектов после вакцинации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин не имеет никаких побочных эффектов после вакцинации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства хорошо перенес прививку первым компонентом вакцины от коронавируса. Побочных эффектов у Путина замечено не было.

Стоит отметить, что о планах российского лидера вакцинироваться сообщил Дмитрий Песков. Однако процедура не была публичным мероприятием.