13:15 25 Марта 2021Политика
Представитель Кремля рассказал о состоянии здоровья Путина после вакцинации
Президент РФ Владимир Путин не имеет никаких побочных эффектов после вакцинации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин не имеет никаких побочных эффектов после вакцинации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства хорошо перенес прививку первым компонентом вакцины от коронавируса. Побочных эффектов у Путина замечено не было.
Стоит отметить, что о планах российского лидера вакцинироваться сообщил Дмитрий Песков. Однако процедура не была публичным мероприятием.