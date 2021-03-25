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13:07   25 Марта 2021
Общество

Ученые из США нашли связь между цветом волос и облысением

Ученые из США нашли связь между цветом волос и облысением

Исследование, цель которого заключалась в изучении связи цвета волос и риском развития очаговой алопеции, провели американские ученые.

Очаговая алопеция является иммуноопосредованным заболеванием. Оно провоцирует нерубцовую потерю волос. Недуг может развиться на фоне повреждения клеток волосяных фолликулов, которые имеют пигментацию. Связь между цветом волос и их выпадением проследили в Университете Западной Вирджинии.

Для исследования американские специалисты использовали базу данных биобанка Великобритании, а также проанализировали сведения о развитии очаговой алопеции у пациентов. Оказалось, что чаще всего болезнь возникает у черноволосых. В то же время рыжеволосые и блондины менее расположены к облысению.

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#ученые #облысение #цвет волос

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