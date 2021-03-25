Шейнин жестко ответил Никулину на его слова о бомбардировках Белграда

Эксперт пытался доказать, что россияне хотят «разбомбить братский народ».

Во время программы «Время покажет» либеральные эксперты Андрей Никулин и Дмитрий Некрасов высказали точку зрения, что бомбардировка Югославии со стороны НАТО в 1999 году была якобы нужна для прекращения «этнических чисток» в Косово. В ответ на такую версию ведущий Артем Шейнин заявил, что специалисты попытались «оправдать скотство», сообщает информационное издание «Экономика Сегодня».

«У либералов в головах есть безусловно "порядочная и гуманная" идея, что можно бомбежками прекратить смерти. Причем можно бомбить суверенную страну, если считаешь, что наводишь там порядок. Они найдут оправдание любому скотству, которое идет оттуда», — отметил журналист.

Чуть позже гости программы спроецировали ситуацию в Югославии на Украину. Дмитрий Некрасов предположил, что конфликт на юго-востоке страны прекратится в тот момент, когда Россия перестанет оказывать поддержку ЛНР и ДНР. Эксперт привел в пример «нормальную жизнь» в Харькове, однако Шейнин ответил ему сравнением Парижа и Ленинграда в годы Второй мировой войны.

После этого телеведущий предложил Некрасову перенести его логику по бомбардировкам Югославии на Украину, на что эксперт обвинил всех российских патриотов в желании «разбомбить славянский братский Киев».

«Стоп! Андрей, какая же вы все-таки сволочь. Когда в начале программы нужно было разбомбить Белград для благих целей, вы были за. Все, тихо! Рот закрой, пока я не закрыл. Любитель бомбить другие города. Патриот, блин, русский», — ответил ему Артем Шейнин.

«Политика Сегодня» ранее подробно рассказывала о том, как 24 марта 1999 года началась бомбардировка Югославии. Войска альянса задействовали тонны урановых боеприпасов, а их удары привели к гибели почти двух человек, среди которых было 400 детей.