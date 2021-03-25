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13:01   25 Марта 2021
Происшествия

СК начал проверку после гибели 95-летнего ветерана ВОВ при пожаре в Липецке

СК начал проверку после гибели 95-летнего ветерана ВОВ при пожаре в Липецке

Липецкие следователи проверяют гибель ветерана войны на пожаре. Тело 95-летнего мужчины нашли спасатели в Чаплыгинском районе. Пенсионер жил один в доме с газовым отоплением.

Трагедия произошла ночью 22 марта на улице Куток в селе Демкине. Местные жители сообщили о возгорании в одном из деревянных домов. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и ликвидировали пожар. На пепелище они обнаружили тело пожилого мужчины. Им оказался 95-летний ветеран ВОВ.

Известно, что в доме было газовое отопление. Организована проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз.

Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в Саратове, в котором погибли два малолетних ребенка, сообщалось на сайте 360tv.ru. Следователи начали проверку по факту гибели детей.

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#пожар #липецк #ветеран

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